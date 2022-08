Wakacje na Krecie. "Nigdzie czegoś takiego nie widziałem"

Najtańsza opcja to wypad nad zatokę Mirabello. Ceny zaczynają się od 45 euro (212 zł). Jedziemy autokarem, potem płyniemy statkiem. Jest też czas wolny, więc klienci bardzo lubią tę wyprawę. Druga najpopularniejsza wycieczka to wyprawa na zachodnią stronę Krety, do rajskiej laguny Balos. Jest to całodzienna wyprawa autokarem - jedziemy 2,5 godz. w jedną stronę. Koszt to 85 euro (405 zł).