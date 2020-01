Wakacje "na Marsie". Stacja na pustyni Mojave w Kalifornii

Marzenia o podróży w kosmos są coraz bardziej realne, a projekt "Eksperymentalnej Bioregeneratywnej Stacji" (EBIOS) jest niemal na wyciągnięcie ręki. Jej budowa ma ruszyć w 2021r. Symulacja wakacji na innej planecie może kosztować nawet ok. 22 tys. zł.

Paryskie studio badawcze Interstellar Lab ogłosiło plany budowy pierwszej na ziemi wioski inspirowanej kosmosem. Stacja ma być dostępna dla turystów, którzy chcieliby przeżyć symulację kosmicznej podróży, ale autorzy pomysłu zastrzegają, że może być ona wykorzystywana również do szkolenia astronautów.

Wioska ma się składać z sieci samowystarczalnych biomów, których zadaniem będzie m. in. recykling wody, uprawa żywności oraz wytwarzanie energii nawet dla 100 osób. Zespół Interstellar zapewnia, że ich projekt będzie rzetelnie przygotowany, dzięki współpracy z ekspertami pracującymi dla NASA.

Obiekt będzie otwarty dla turystów przez połowę każdego roku. W każdej, wchodzącej w skład projektu stacji kosmicznej, znajdzie się centrum badań i nauki do szkolenia astronautów oraz centrum sztuki i muzyki. Paryskie studio badawcze chce sprawdzić, czy przyszłe pokolenia będą w stanie przystosować się do życia na Marsie. Będzie w tym celu badać systemy wzrostu roślin, technologie drukowania 3D oraz narzędzia do analizy ludzkich zachowań w zamkniętym środowisku.