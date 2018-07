Wakacje w Południowym Tyrolu. Dolomity w wersji lux

26 (!) gwiazdek Michelin, hotele goszczące największe sławy np. George’a Clooney’a, wyszukane zabiegi wellness i SPA, lampka światowej klasy nagradzanego południowotyrolskiego wina na patio z widokiem na zachwycające góry. Poznaj Dolomity w wersji lux.

Południowy Tyrol słynie ze swojej kuchni . Niesamowita kombinacja smaków alpejskich oraz śródziemnomorskich sprawia, że lokalne dania są niebanalne, zaskakujące, a przede wszystkim – wyborne. Bardzo duży wpływ ma tutejsze podejście do gotowania – w domu gotuje się z sercem, zaś w restauracjach z sercem i ogromnym doświadczeniem. Tutejsi szefowie kuchni są znani z tego, ze zanim osiądą z powrotem na swojej ziemi, praktykują w najlepszych restauracjach na całym świecie, ucząc się od największych kulinarnych mistrzów. Przywiązani do lokalnej kultury i smaków, tworzą dania w dużej mierze bazujące na miejscowych produktach, nadając im jednak niezwykłego autorskiego charakteru.

Podejście to określane jest często mianem „with a twist”. A ten „twist” jest efektem połączenia wyobraźni, eksperymentowania, lecz także skrupulatności. W efekcie, na tym górskim terenie, którego powierzchnia mieszkalna jest w sumie mniejsza niż Warszawa, znajduje się 20 restauracji odznaczonych gwiazdkami Michelin , z czego kilka z nich - więcej niż jedną. W tym roku Norbert Niederkofler i jego restauracja St. Hubertus zdobyli trzecią gwiazdkę, co, według przewodnika, oznacza wyjątkową kuchnię, wartą specjalnej wizyty i przyjazdu tylko po to, by skosztować tamtejszych dań. Pełną listę nagrodzonych restauracji można znaleźć tutaj .

W południowotyrolskiej architekturze wyraźnie widać miłość i szacunek do przyrody . Tutejsze hotele, położone w różnych miejscach, zdają się idealnie wpasowywać w otaczającą je naturę, która bardzo często jest inspiracją. Budynki nie kłują w oczy kształtem, kolorem czy niepotrzebnymi ozdobami. Wszystko jest tak jak być powinno – zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji lux. Bo wersja lux też ma swoje rodzaje. Tutejsza jest szykowna i elegancka, przez co można poczuć się jak w pałacu, nie tonąc jednak w przepychu, lecz delektować się klasą i dostępnymi przyjemnościami. Jedną z nich są otaczające Dolomity. Ich majestat i piękno sprawia, że można siedzieć w ogrodzie lub na tarasie i po prostu patrzeć. Nawet nie pomyślisz o sięgnięciu po książkę; ewentualnie po kieliszek wina.

Charakterystyczne dla Południowego Tyrolu jest też to, że hotelowa restauracja, to nie miejsce, gdzie goście zjedzą śniadanie i obiadokolację. To jest faktyczna restauracja – do której przychodzą także okoliczni mieszkańcy – tyle, że ulokowana w hotelu. Wiele z tych odznaczonych gwiazdkami Michelin mieści się właśnie w hotelach, m.in. St. Hubertus, który jest częścią hotelu Rosa Alpina w miejscowości San Cassiano, w cudownej dolinie Alta Badia. To miejsce właśnie wybrał George Clooney.