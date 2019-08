Wakacje według własnego planu? Sprawdź, na jakie ewentualności warto się zabezpieczyć

Świat stoi przed nami otworem. Zagraniczny urlop nie musi oznaczać wyjazdu z biurem podróży. Wystarczą dowód osobisty, paszport i odrobina inwencji, by zaplanować wspaniałe wakacje na własną rękę i czerpać z nich pełnymi garściami.

Podziel się

(Materiały prasowe)

Podróżowanie we własnym zakresie oznacza wolność, ale również większą odpowiedzialność. Dowiedz się, jak zaplanować wakacyjną przygodę życia i cieszyć się bezpiecznym podróżowaniem.

Wolność, niezależność i... oszczędność! Coraz częściej pragniemy sięgać po więcej niż urlop z biurem podróży i pakiet all inclusive, wybierając kolejne wakacyjne destynacje na własną rękę. Dzięki temu mamy szansę odwiedzić dokładnie te miejsca, które mamy ochotę, skosztować lokalnego jedzenia i poznać miejscowe zwyczaje. W trakcie takich wakacji budzi się w nas dusza odkrywcy nieskrępowanego zaplanowanymi z góry wycieczkami. W miejscach, w których poczujemy się najlepiej, możemy zatrzymać się na dłużej, a następnie, gdy tylko poczujemy taką potrzebę, wyruszamy dalej w nieznane.

Podróż na własną rękę często okazuje się nie tylko ciekawsza, lecz… także tańsza. Bilety lotnicze na drugi koniec świata mogą kosztować naprawdę niewiele, zwłaszcza gdy wyjazd zaplanujemy z dużym wyprzedzeniem. Podobnie z noclegami – podczas takiej podróży pobyt w ekonomicznych hostelach i wybieranie rabatowanych ofert w pięciogwiazdkowych resortach (choćby na jedną noc) to standard.

Na wyprawę możemy wyruszyć własnym autem, by zyskać całkowitą niezależność od lokalnej komunikacji. W przypadku łączenia różnych środków transportu samochód lub motocykl z łatwością wypożyczymy w niemal każdym większym mieście. A to wszystko możemy zorganizować, nie ruszając się z domu. Internet ułatwia nam swobodne i tanie podróżowanie. Jednak do takiego wyjazdu należy się odpowiednio przygotować, by żadne niesprzyjające okoliczności nie mogły nam go zepsuć.

Oszczędność wakacyjna zaczyna się już przed podróżą – wybierając polisę wakacyjną, warto postawić na możliwości, jakie daje kalkulator ubezpieczenia turystycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wybierzemy ubezpieczenie, które w pełni odpowiada naszym potrzebom, planom wakacyjnym i możliwościom finansowym.

Pamiętaj o szczepieniach

Pragnąc przeżyć prawdziwą wakacyjną przygodę, naturalnie wybieramy bardziej egzotyczne kierunki. Azja, Ameryka Południowa czy Afryka czekają na nas z otwartymi ramionami, jednak warto pamiętać, że w odległych egzotycznych krajach żniwo nierzadko zbierają choroby egzotyczne. W niektórych miejscach możemy spotkać gorsze warunki sanitarne, które w skrajnych przypadkach mogą przełożyć się na zarażenie groźnymi wirusami i bakteriami. Zapalenie wątroby, tężec czy dur brzuszny to tylko niektóre z chorób.

Na szczęście przed zdecydowaną większością chorób praktycznie niespotykanych w Europie możemy skutecznie się zabezpieczyć. Planując podróż, wystarczy zapoznać się z listą obowiązkowych i zalecanych szczepień, a następnie wykonać je odpowiednio wcześnie. Wówczas ryzyko zachorowania jest minimalne, a ewentualne koszty leczenia pokryje ubezpieczyciel. Oczywiście pod warunkiem, że rozsądnie skorzystamy z polisy turystycznej.

Ubezpieczenie turystyczne to nie luksus – to konieczność

Jak wybrać optymalne ubezpieczenie turystyczne? Odpowiedź na to pytanie zależy od naszych potrzeb i charakteru wyjazdu. Najlepiej szukać więc elastycznych ofert, takich jak na przykład ubezpieczenia turystyczne AXA Assistance dostępne w kilku wariantach, na przykład na Europę bądź cały świat. Ogromne znaczenie w kryzysowej sytuacji miewa wartość polisy, jeśli chodzi o koszty leczenia. Kwota 200 tys. zł może wydawać się wysoka, ale właśnie taka i wyższe sumy ubezpieczeń mogą zapewnić spokój podczas wyjazdu i w razie potrzeby zagwarantować pokrycie kosztów leczenia nawet w krajach, gdzie opieka lekarska jest bardzo droga.

Udając się dalej, warto zatroszczyć się o polisę o wartości przynajmniej kilkukrotnie wyższej. Nie chodzi wyłącznie o to, że w niektórych krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy Japonia opieka medyczna jest niezwykle droga. Polisa na wszelki wypadek powinna zabezpieczać nas przed skrajnymi ewentualnościami, wymagającymi na przykład leczenia specjalistycznego na miejscu lub transportu medycznego do kraju. W najbardziej skomplikowanych przypadkach rachunek może opiewać nawet na miliony złotych.

Szczególnie podróżując na własną rękę, warto pomyśleć również o ubezpieczeniu NNW, a także usłudze Assistance, która w razie potrzeby stanie się kluczowa w szybkim zorganizowaniu pomocy, nie tylko jeśli chodzi o leczenie. Ważne elementy polisy to również ochrona mienia i bagażu oraz ubezpieczenie dotyczące sportów wysokiego ryzyka, jeśli zamierzamy je uprawiać. Oprócz tego godną rozważania usługą jest polisa zabezpieczająca kontynuację leczenia na terenie Polski. Jeśli na wakacjach relaksujemy się przy kieliszku wina lub drinku, konieczna jest także odpowiednia polisa uwzględniająca zdarzenia po alkoholu.

Niezwykle istotne jest to, by do polisy mieć dostęp tu i teraz, dlatego w AXA Assistance możesz mieć ją w formie Karty Podróżnika na smartfonie.

Dobre rady dla podróżujących autem

Jeśli na wakacje udajemy się własnym autem, przed wyjazdem wymaga ono dokładnego przeglądu. Oprócz standardowego sprawdzenia płynów i akumulatora konieczne mogą okazać się także przegląd silnika, zawieszenia, układu hamulcowego i innych ważnych elementów pojazdu decydujących o bezpieczeństwie naszej podróży. Osobna kwestię stanowi obowiązkowe wyposażenie auta choćby w gaśnicę, trójkąt i apteczkę. W każdym kraju wymagania są nieco inne.

Spełniając je, unikniemy niepotrzebnych mandatów. Udając się za granicę, należy także zapoznać się z zasadami poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach w poszczególnych państwach. Najprawdopodobniej konieczne będzie wykupienie winiety. Z kolei pakiet moto assistance, który jest częścią polisy turystycznej, w razie problemów z autem pomaga w szybkim zorganizowaniu pomocy, dzięki czemu niespodziewane zdarzenia nie zaburzą naszego wakacyjnego planu.

Łakomy bankomat, czyli przykra niespodzianka

A co z finansami? Wiele zależy od destynacji. W przypadku egzotycznych podróży warto już w Polsce wyposażyć się w zapas popularnej waluty, najczęściej dolarów, które na miejscu będziemy wymieniać na lokalne pieniądze. W niektórych krajach płacąc kartą lub wypłacając gotówkę z bankomatu, zapłacimy tylko symboliczną prowizję, w innych zaś opłaty mogą być znaczące. Przed wyjazdem warto zrobić rozeznanie na ten temat. Bardzo przydatne bywa konto walutowe w euro lub dolarach, jeśli nie chcemy nosić przy sobie większych sum. Planując korzystnie z karty płatniczej poza Europą, taką ewentualność należy zgłosić do swojego banku. Automatyczne systemy zabezpieczające niekiedy błędnie identyfikują kradzież karty bądź danych, przez co karta utknie w bankomacie lub zostanie zarekwirowana przez bank. Takiej pomyłki niestety nie wyjaśnimy natychmiast.