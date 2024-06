Wakacyjna oferta hotelu Narvil Conference & Spa. Podróż przez 7 kontynentów i atrakcje dla całej rodziny

Odrobina luksusu blisko natury – hotel w pięknym otoczeniu przyrody

Hotel Narvil Conference & Spa znajduje się w Serocku niedaleko Warszawy, w miejscu niezwykle cennym przyrodniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie łączą się dwie malownicze rzeki, Narew i Bug, tworząc przestrzeń unikatową w skali Europy. Nieopodal znajduje się również Jezioro Zegrzyńskie, czyli jedno z najlepszych miejsc do uprawiania sportów wodnych w okolicy Warszawy. Ponadto dookoła hotelu wytyczono 90 km tras rowerowych o różnym stopniu trudności. To idealne miejsce dla osób, które chcą połączyć wysoki komfort noclegu z aktywnym wypoczynkiem. W Hotelu Narvil istnieje możliwość wypożyczenia rowerów turystycznych, kajaków, a nawet desek SUP – wszystko po to, by goście jak najpełniej skorzystali z zalet niezwykle malowniczej okolicy. Na miłośników aktywnego spędzania czasu czekają: basen, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, kort do squasha i wielofunkcyjne boisko rekreacyjne. Z kolei niecodzienne emocje można poczuć podczas zjazdu na linach zawieszonych między drzewami (w najwyższym punkcie: na wysokości 12 metrów). Położona tuż obok niewielka plaża dostarczy natomiast niezmąconego spokoju i pozwoli oddać się słodkiemu lenistwu.