Walentynki. Od zabitego zakochanego do wróżenia z pestek jabłka

Zakaz ten złamał biskup Walenty, który udzielał ślubów młodym legionistom i ich wybrankom. Został za to wtrącony do więzienia, a tam czekała na niego "niespodzianka". Zakochał się ponoć w niewidomej córce swojego strażnika, która pod wpływem jego miłości miała odzyskać wzrok. Gdy wieść o tym dotarła do okrutnego cesarza, rozkazał on zabić duchownego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do ukochanej, który podpisał "Od Twojego Walentego". Dziś kartki walentynkowe to, obok serduszek i czerwonych róż, najpopularniejsze symbole miłości.