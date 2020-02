Walentynkowy karaluch. Pokaż byłej "drugiej połówce", co o niej myślisz

Rozstania bywają bolesne, jednak są sposoby na to, aby nieco podreperować złamane serce. Z pomocą przychodzi zoo w San Antonio w Stanach Zjednoczonych, które reklamuje się nietypową, zdecydowanie mało romantyczną ofertą.

Nazwij karalucha imieniem swojej byłej miłości i zobacz, jak zjada go zwierzę w zoo. To może być ciekawa propozycja dla osób, które chcą okazać byłej partnerce lub byłemu partnerowi trochę "czułości".

Akcja o nazwie "Cry Me a Cockroach" została zainicjowana przez ogród zoologiczny w teksańskim mieście San Antonio. Już się rozpoczęła i zakończy się w Walentynki. "Ci, którzy nie mieli szansy zemścić się na swoich byłych, mają ku temu okazję" - takim hasłem park reklamuje swój nietypowy pomysł.

Koszt wzięcia udziału w apetycznej zabawie wynosi 5 dol. (ok. 19,5 zł). A dla tych, którzy mają wyjątkowo duży żal do dawnej miłości, przygotowano pakiet "ekskluzywny". Za 20 dol. (ok. 78 zł) można kupić szczura, który stanie się pokarmem dla jednego z większych gadów. Placówka będzie transmitować wydarzenie na żywo za pośrednictwem Facebooka.