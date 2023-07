Wandale nie oszczędzają jednego z najcenniejszych zabytków świata

17-letni turysta z Niemiec wyrył niedawno napis na murze. Kilka dni wcześniej 17-letnia turystka ze Szwajcarii zostawiła swoje inicjały na ścianie. Obydwojgu grozi teraz kara od 2 do 5 lat więzienia oraz grzywna do 15 tys. euro za wyrządzenie szkód w antycznym zabytku.

Co na to media we Włoszech?