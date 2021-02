Watykan. Tłumy turystów w muzeach. "Chaos, szok i strach"

W sobotę, 13 lutego turyści bez opamiętania zwiedzali Muzea Watykańskie. Włoskie media informują o naruszeniu przepisów sanitarnych. Jeden z przewodników w liście do dyrekcji muzeum pisał, że zwiedzający byli przerażeni.

Choć muzeum otwarte jest od początku lutego, to wcześniej nie było tam takich tłumów. Zdjęcie z 4 lutego 2021 r.

We wtorek, 16 lutego lokalne media poinformowały o liście przewodnika do dyrekcji Muzeów Watykańskich. Instytucja czynna jest od 1 lutego, jednak według relacji mężczyzny dopiero w sobotę, 13 lutego działy się tam dantejskie sceny. Zwiedzający byli wpuszczani bez ograniczeń, co powodowało chaos i przerażenie.

- To, co zobaczyłem, wywołało mój głęboki wstyd. Żadnego dystansu ani żadnej organizacji. Na miejscu tłum, sceny indywidualnej i zbiorowej histerii, chaos, szok i strach zwiedzających - pisał w liście do dyrekcji Muzeów Watykańskich przewodnik, Vincenzo Spina.

Muzea Watykańskie - turyści byli przerażeni

Jak twierdzi, tak wielkie i niezdyscyplinowane tłumy stoją w sprzeczności z wszelkimi normami przeciwepidemicznymi. Dodał, że zwiedzający znaleźli się w "dantejskim kręgu piekielnym".

- Niektórzy krzyczeli, inni płakali, wołali, a jeszcze inni trzęśli się ze strachu albo przecierali oczy ze zdumienia. Ktoś groził, że wezwie policję, podczas gdy inni modlili się w ciszy o to, by wyjść stamtąd żywym - relacjonował Spina. Dyrekcja Muzeów Watykańskich jak dotąd nie odniosła się do listu przewodnika.

