Ważą się losy wydłużonego urlopu dla Polaków. Wolnych może być nawet 31 dni w roku

Już we wrześniu ubiegłego roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opublikowało postulat, w którym była mowa o ustanowieniu 35-dniowego urlopu wypoczynkowego. OPZZ motywowało to przepracowaniem Polaków i dużym poziomem stresu, z jakim zatrudnieni radzą sobie na co dzień. Jak wynika z danych udostępnionych przez organizację, jest on najwyższy w Europie!