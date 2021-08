Weekend na wodzie. Najlepsze spływy kajakowe w Polsce

Wygląda więc na to, że spływ Czarną Hańczą to coś, co trzeba przeżyć. Trasa ma swój początek na jeziorze Wigry, skąd biegnie do miejscowości Rygol. Ten odcinek rzeki wyróżnia się łagodnymi zakrętami, trzeba jednak uważać na pnie drzew powalone przez bobry. Później Czarna Hańcza łączy się z Kanałem Augustowskim, gdzie do przepłynięcia jest kilka śluz. Manewrowanie może okazać się kłopotliwe dla nowicjuszy, ale to interesujące doświadczenie.