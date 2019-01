Wenecja wprowadza opłatę za wstęp do miasta. Kontrowersyjny pomysł

Władze Włoch podjęły decyzję o wprowadzeniu opłaty za wjazd do Wenecji. W zależności od pory roku turyści, którzy przybywają do miasta na jeden dzień, bez noclegu, będą musieli zapłacić od 2,5 do 10 euro (od ok. 10 do ok. 43 zł). Taka należność zostanie wprowadzona w mieście po raz pierwszy.

Przedstawiciele branży turystycznej szacują, że jednodniowych gości przybywa do Wenecji 22 mln rocznie (Shutterstock.com)

Opłatę tę będą musieli uiścić wszyscy turyści, którzy bardzo licznie przybywają do miasta na kilka godzin i stanowią zdecydowaną większość wszystkich zwiedzających. Przedstawiciele branży turystycznej szacują, że liczba takich jednodniowych gości sięga 22 mln rocznie. A wpływy ze świeżo wprowadzonych opłat mogą wynieść 50 mln euro (ok. 215 mln zł). Za wjazd nie będą płacić pracownicy różnych sektorów, studenci i osoby mające rodzinę w mieście.

Obecnie wszyscy, którzy zatrzymują się w weneckich hotelach i pensjonatach, płacą dodatkowo - podobnie jak w całych Włoszech - kilka euro tzw. taksy pobytowej. To w sumie ponad 30 mln euro rocznie (ok. 130 mln zł).

Włoskie media podają, że podatek zostanie doliczony do kosztów przejazdu do Wenecji pociągami, autobusami lub statkami wycieczkowymi, a firmy przewozowe dochody z tego tytułu przekażą władzom miasta.

Opłata ta ma ograniczyć liczbę turystów odwiedzających wizytówkę Włoch, których co roku przybywa ok. 30 milionów. Ale również pomogłaby miastu choćby w sprzątaniu śmieci, pozostawianych przez turystów. Władze zapewniają, że dzięki takiemu zastrzykowi gotówki będzie również można zadbać o stałych mieszkańców. Już w tej chwili odwiedzający, którzy spędzają w Wenecji choć jedną noc, muszą zapłacić podatek turystyczny.

Według wstępnych zapowiedzi nowa opłata miałaby wynosić od 2,50 do 10 euro (od ok. 10 do ok. 43 zł). Jednak o jej ostatecznej wysokości zadecydują władze miejskie. Wpływy z nowego podatku władze Wenecji ujęły już w budżecie miasta na 2019 r., mimo że nie wiadomo dokładnie, kiedy przepis zostanie wprowadzony.

Źródło: PAP/The Guardian

