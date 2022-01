Przerażające miejsce w Niemczech. W tych górach zobaczysz własne widmo

Najwyższy szczyt gór Harz to Brocken (1142 m n.p. m.). Tę nazwę kojarzy chyba każdy, kto choć trochę interesuje się górami. Bo to od tego szczytu pochodzi nazwa ciekawego i poniekąd tajemniczego zjawiska nazywanego widmem Brockenu. Na czym polega to mamidło? To zjawisko optyczne polegające na obserwacji własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej. Brzmi dość abstrakcyjnie prawda?