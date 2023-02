Weszli na zamknięty szlak. "Tłumaczyli, że nie znają polskiego"

W Karkonoszach turyści muszą liczyć się ze sporym zachmurzeniem, a co za tym idzie ograniczoną widocznością oraz oblodzonymi szlakami, które są bardzo śliskie. Do tego wieje silny wiatr — osiągający w porywach do 30 m/s. To nie są najlepsze warunki do wędrówek, ale nie wszystkich odstraszają.