Widoki warte grzechu. Te miejsca zaspokoją wszystkie estetyczne potrzeby

Marzysz o zdjęciach, którymi oczarujesz znajomych i na które będziesz patrzeć z zachwytem? Koniecznie odwiedź te miejsca - są jak kolorowe pocztówki, które stworzyli ludzie i natura.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niektóre ujęcia wyglądają jak z bajki (Facebook.com/ The Earth)

Ronda, Andaluzja, Hiszpania Kto wybiera się na wakacje do Andaluzji, powinien zobaczyć Rondę - jedno z najstarszych miast w Hiszpaniii monumentalny fenomen architektoniczny. To niezwykle malownicze miasteczko leży po obu stronach skalistego i głębokiego wąwozu Tajo de Ronda. Nie brakuje tu takich atrakcji jak wiszące domy - tzw. casas colgadas, a także efektownych mostów.

Najsłynniejszy spośród nich to 100-metrowy Puente Nuevo z XVIII wieku, ale w Rondzie na uwagę zasługują także zbudowany przez mauretańskich budowniczych Puente Viejo oraz niezbyt okazały, ale równie malowniczy Puente Romano. Południowa strona urwiska to mauretańska część miasta (La Ciudad), strona północna to chrześcijańska część starówki, czyli El Mercadillo.

Miasteczko zachwyca zwłaszcza w promieniach zachodzącego słońca, a sam Ernest Hemingway po wizycie w Rondzie napisał: "całe miasto jak okiem sięgnąć jest niczym innym, jak romantyczną kulisą teatralną"...

Zobacz też: Grecja - wakacyjny hit Polaków

Wioska Marsaxlokk, Malta Chociaż symbol Malty, Azure Window na wyspie Gozo zniknął w 2017 roku, jest na Malcie miejsce, które również zachwyca. Stare rybackie łodzie urzekające kolorami, budynki w barwie piaskowca, lazur morza i niczym nieskażony błękit nieba - taki urzekający obrazek dla turystów przygotowuje rybacka wioska-port Marsaxlokk usytuowana na południu wyspy. To malownicze miejsce przypominające obrazek jest obowiązkowym punktem programu podczas urlopu na Malcie, zwłaszcza, gdy zależy nam na bajkowych zdjęciach.

Atmosferę Marsaxlokk tworzą kołyszące się na wodzie luzzu, czyli tradycyjne maltańskie nieduże łódki ozdobione odstraszającym złe duchy okiem Ozyrysa. Warto wiedzieć, że luzzu to nie tylko znak szczególny urokliwego Marsaxlokk, ale również środek transportu dla turystów i narzędzie pracy lokalnych rybaków. A ponieważ Malta jest nieduża i wszędzie stąd niedaleko, warto spędzić w Marsaxlokk klika godzin i obejrzeć port w promieniach zachodzącego słońca - to prawdziwa uczta dla oczu.

Bellagio, Jezioro Como - Włochy Otoczenie jeziora Como słynie nie tylko z luksusowych posiadłości gwiazd i filmowych kadrów z Jamesa Bonda, ale przede wszystkim ze swojego niezwykłego uroku - bujnej i zróżnicowanej roślinności oraz malowniczej architektury. Prawdziwą perłą jeziora Como jest zwłaszcza miejscowość Bellagio - dawniej osada rybacka, aktualnie luksusowy kurort malowniczo usytuowany na wchodzącym w głąb jeziora cyplu.

To nie tylko urokliwe miasteczko przepięknie wkomponowane w linię brzegową jeziora Como, ale również prawdziwa mekka dla celebrytów z całej Europy. Dyskretne mariny, kolorowe wille z widokiem na jezioro, cyprysy, bugenwilla plus panorama Alp sprawiają, że każde zdjęcie z Bellagio jest jak idealna widokówka.

Plaża de Cofete, Fuerteventura Rozszalały Atlantyk, złoty piasek, malownicze góry Jandia, zero ludzi i wszechogarniające wrażenie, że de Cofete nie ma końca. Plaża nazywana dziewiczą znajduje się na południu wyspy, w północnej części półwyspu Jandía i zyskała miano rajskiej a wręcz najpiękniejszej na Fuerteventurze. Na de Cofete nie zobaczysz kite surferów ani surferów, bo tu ocean nie ma dla nikogo litości - fale niekiedy sięgają kilku metrów i trzeba być niespełna rozumu, żeby wejść do wody...

To miejsce magiczne i tajemnicze, prowadzi do niego wioska-widmo, nie uświadczysz tu bujnej roślinności, hoteli i tłumu turystów. Jedyny dźwięk to szum oceanu, a otaczające plażę góry Jandia zachwycają kolorami zmieniającymi się w promieniach słońca. Warto przejechać kilkanaście kilometrów w ciężkich warunkach wśród skał, po szutrowej i kamienistej drodze, bo to, co zobaczymy na końcu drogi zapiera dech w piersiach.

Światynia Pura Ulun Danu Bratan, Bali, Indonezja Chociaż na Bali jest ponad 20 tysięcy świątyni, ta uchodzi za jedną z najbardziej efektownych i pięknych i jest prawdopodobnie najczęściej fotografowanym na Bali miejscem kultu. Ta ulokowana nad jeziorem Danu Bratan hinduistyczna świątynia powstała w XVII wieku i jest ważnym miejscem kultu balijskiej bogini jezior i rzek Dewi Batari Ulun Danu.

Cały kompleks to ponad 280 kapliczek i aż 9 świątyń otoczonych wspaniałym ogrodem, ale to właśnie główna świątynia robi najbardziej piorunujące wrażenie - wygląda bowiem tak, jakby dryfowała na wodzie. Kiedy ją najlepiej fotografować? Wcześnie rano, gdy nie ma turystów - wschód słońca nad jeziorem Danu Bratan sprawia, że świątynia wygląda jeszcze bardziej magicznie.

Klasztory w Meteorach, Tesalia, Grecja O prawosławnych klasztorach usytuowanych na skałach w greckiej Tesalii mówi się, że żadna fotografia nie odda obrazu i proporcji tego miejsca. Jednak każde zdjęcie dowolnego z tzw. Meteorów dosłownie zapiera dech w piersiach, bowiem klasztory wznoszące się nawet na wysokości ponad 500 metrów wyglądają jak wrośnięte w skały.

Ich grecka nazwa metéoros w wolnym tłumaczeniu oznacza “zawieszony w powietrzu” lub bardziej poetycko: “środek nieba”. Spośród powstałych 24 monastyrów do dzisiaj przetrwało 6: Megalo Meteoro, Moni Warlaam, Moni Ajias Triados, Moni Roussanou, Moni Ajiu Stefanu oraz Moni Ajiu Nikolau Anapafsa. Warto dodać, że to niezwykłe miejsce, jako jeden z pierwszych greckich obiektów, w 1988 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wodospad Seljalandsfoss, Islandia To, co potrafi stworzyć natura, od dawna zachwyca ludzi. Na południowym wybrzeżu Islandii jest miejsce, które szczególnie warto uwiecznić na zdjęciu. To właśnie tam zachwyt wzbudza położony na klifach dawnego wybrzeża wodospad Seljalandsfoss. Powstał dzięki lodowcowi o nazwie Eyjafjallajökull, który topniejąc utworzył rzekę Seljalandsá - to właśnie ona z hukiem spada z ponad 60 metrów tworząc bajkową kaskadę.

To, co zachwyca dodatkowo to fakt, że wodospad Seljalandsfoss można obejrzeć praktycznie z każdej strony - tuż za nim natura stworzyła bowiem głęboką jaskinię, z której można podziwiać wodospad "od tyłu" - za kurtyną wody. Idąc do jaskini przemoczysz ubrania - to pewne, ale to, co utrwalisz na zdjęciu warte jest takiego poświęcenia!