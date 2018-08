Najmniejsze greckie wyspy. Kameralne miejsca na wakacje

Ucieczka od tłumów w Grecji jest możliwa, jeśli postawimy na nieco mniejsze wyspy wczesną jesienią. Mniej turystów, niższe ceny, wciąż świetna pogoda to zalety wakacji tuż po szczycie sezonu turystycznego w nieco mniej popularnych greckich zakątkach.

Pogoda jesienią na greckich wyspach nie jest w stanie nas zaskoczyć. Słońce, ciepło i brak opadów deszczu. I tak czasem aż do listopada. A nagrzane morze bardzo długo utrzymuje przyjemną temperaturę, zachęcając do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Wrzesień na jednej z wymienionych wysp to aż 28 st. C w ciągu dnia, 24 st. C wody morskiej, 9 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz orzeźwiające 19 st. C nocą. W październiku powietrze ochłodzi się do odpowiednio 23 i 15 st. C, morze natomiast do 22 kresek powyżej zera. Przyjemna perspektywa na wylegiwanie się na leżaku i pluskanie w basenie oraz w morskich falach wczesną jesienią, gdy w Polsce zaczynają się słoty i wilgoć w powietrzu.