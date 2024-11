Widowisko trwało kilka minut. Emocje sięgnęły zenitu

Starship, największa na świecie rakieta, wzbiła się w przestrzeń pozaziemską. Był to już szósty testowy start. To niezwykłe wydarzenie relacjonował Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i twórca profilu "Z głową w gwiazdach". Emocji było co niemiara, choć nie zawsze widzowie mogli wszystko zobaczyć.