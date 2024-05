Wielka atrakcja startuje za kilka dni. To pierwsze takie miejsce na północy Polski

Godziny otwarcia i cennik Majalandu

Docelowo centrum zabaw otwarte będzie w każdy dzień tygodnia w godzinach 10–18, jednak w okresie przejściowym, od 1 czerwca do 28 czerwca, działać będzie w skróconym czasie, czyli w dni powszednie od 10 do 13, a tylko w soboty i niedziele od 10 do 18.