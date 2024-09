Wielka awaria i ewakuacja turystów. Kiedy ponownie skorzystamy z atrakcji?

W piątek 30 sierpnia br. turyści najedli się strachu, kiedy doszło do awarii kolejki Czantoria. Po godzinie 15.30 urządzenia napędowe zatrzymały pracę. Powodem było pojawienie się płomieni w jednym z węzłów technicznych i ognia na instalacji elektrycznej. Na krzesełkach znajdowało się w tym czasie 55 osób. Pasażerów unieruchomionych ponad ziemią trzeba było ewakuować. Na szczęście akcja przebiegła sprawnie i nikomu nic się nie stało.

Kolej liniowa Czantoria, która jest dużą atrakcją regionu, pozostaje zamknięta do odwołania. Przedstawiciele atrakcji zdradzili jednak, kiedy można się spodziewać ponownego otwarcia.

"Czekamy na odbiór poawaryjny. Dopiero gdy zostanie przeprowadzony, będziemy mogli powiedzieć, kiedy kolej ruszy. Jest wielce prawdopodobne, że stanie się to w weekend, choć nie wiemy, czy w piątek, w sobotę czy w niedzielę" - powiedzieli PAP przedstawiciele kolei linowej na Czantorię.

Kolej, mierząca 1640 m długości, składa się z czteroosobowych kanap i jest w stanie przewieźć w ciągu godziny aż 1,8 tys. osób. Górna stacja kolei znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu na górę to od ok. 8 do 10 minut.