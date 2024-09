Zwyrodnialcy czyhają na psy w Zakopanem. "Trzeba dorwać zwyrola"

Internauci komentują

Pod postem na Facebooku "Tygodnika Podhalańskiego" pojawiło się sporo komentarzy, a internauci nie przebierają w nich w słowach. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, jaką krzywdę zwierzęciu może wyrządzić zjedzenie nafaszerowanego ostrymi śrubami mięsa. "Co w tych ludziach jest? Trzeba dorwać zwyrola", "Znaleźć psychopatę, nakarmić tym co tworzy i obciąć ręce", "Brak słów", "Namierzyć debila. To jest znęcanie" - czytamy w komentarzach.