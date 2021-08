Wielka Brytania. Mężczyzna otrzymał pocztówkę po 30 latach

Na kartce pocztowej widoczny był stempel pocztowy "Londyn 1991" r., co oznacza, że 30 lat temu przybyła z Chile do Wielkiej Brytanii. Ostatnie dziesięciolecia prawdopodobnie przeleżała w sortowni, ale jej prawdziwej historii i tak nigdy nie poznamy. Ostatecznie dotarła do adresata.