Wielka Brytania. Ogromne kary za zagraniczny wyjazd bez uzasadnienia

Wielka Brytania - 5 tys. funtów za wyjazd z kraju

Obecnie wyjazd z Wysp możliwy jest tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w celu wykonania pracy, leczenia, nauki czy uczestnictwa w pogrzebie bliskiej osoby. Brytyjczycy, by wyjechać, muszą wypełnić specjalną deklarację. Podpisem potwierdzają fakt, że są świadomi obostrzeń, a ich wyjazd możne zostać zaliczony do wyszczególnionych wyjątków. Za brak deklaracji na lotnisku grozi kara 200 funtów.

Jeśli w czwartek Izba Gmin przegłosuje nowy projekt, to Brytyjczycy, którzy z kraju wyjadą w celach turystycznych - bez ważnego powodu, będą musieli zapłacić 5 tys. funtów grzywny, czyli ponad 26 tys. zł.

W projekcie rozporządzenia czytamy, że nikt nie może "opuścić Anglii, aby podróżować do miejsca docelowego poza Wielką Brytanią; podróżować do lub być obecnym w miejscu zaokrętowania w celu podróży stamtąd do miejsca docelowego poza Wielką Brytanią" bez uzasadnionego pretekstu.