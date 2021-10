Nowy park wodny w Wielkiej Brytanii. Będzie większy od naszego Suntago

W tym roku została zatwierdzona budowa największego parku wodnego w Wielkiej Brytanii. Jego powierzchnia ma być porównywalna do 19 boisk piłkarskich, a koszt budowy wyniesie ok. 250 mln funtów. Właściciele liczą na to, że w ciągu pięciu lat od otwarcia obiektu, liczba odwiedzających osób będzie oscylowała w okolicach 2 mln rocznie.