Wielkanoc w Skandynawii. Czekoladowe jajka i dziewczynki przebrane za czarownice

Ta szwedzka tradycja w jakimś stopniu przypomina dziś amerykańskie Halloween. Dziewczynki przebrane za czarownice - symbolizujące wielkanocne babki - chodzą od domu do domu i pukają do drzwi radośnie wykrzykując "Glad Påsk" (co oznacza po prostu "Wesołej Wielkanocy"). W podzięce za życzenia otrzymują słodycze. O ile wiedźmy są mile widziane, o tyle inne złe duchy już niekoniecznie. W niektórych regionach Szwecji i Finlandii, aby je odpędzić rozpala się więc ogniska.