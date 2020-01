Wielki festiwal zakupów w Dubaju. Ogromne przeceny i tysiące sklepów do wyboru

Kalendarz wydarzeń podczas 25. Dubajskiego Festiwalu Zakupów jest wypełniony po brzegi. Na mieszkańców i turystów czekają koncerty, akcje promocyjne światowej sławy marek oraz niezapomniane pokazy sztucznych ogni.

Znany na całym świecie Dubajski Festiwal Zakupów (DFZ) potrwa aż do soboty 1 lutego 2020 r. To w sumie kilkadziesiąt dni pełnych niezapomnianych pokazów oraz oszałamiających akcji promocyjnych. W festiwalu bierze udział ponad 1000 marek i prawie 4000 sklepów. Łowcy przecen będą mogli skorzystać z obniżek nawet do 75 proc.