Nowa wieża widokowa na Śnieżniku. "To barbarzyństwo"

Wstrzymania inwestycji domagają się do dziś także czescy ekolodzy. We wrześniu 2021 roku po raz pierwszy spotkała się polsko-czeska komisja, która powstała po skargach Czechów do Komisji Europejskiej. Zwrócono wówczas uwagę na rzekome naruszanie przez Polaków warunków realizacji budowy.