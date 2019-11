WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Fotografia + 1 zdjęcia Redakcja WP Turystyka 2 godziny temu "Wiki Lubi Zabytki". Polska edycja największego konkursu fotograficznego na świecie Niezwykle magiczne i tajemnicze wnętrze nieczynnego już kościoła ewangelickiego w Stawiszynie zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu Wiki Lubi Zabytki. Drugie miejsce zajęła fotografia przedstawiająca drewniany wiatrak w Dobrej Nadziei, trzecie - chłodni kominowej w nieczynnej Elektrowni Węglowej EC2. Wszystkie zdjęcia trafiły do zbiorów Wikipedii. Nieczynny kościół ewangelicki w Stawiszynie (Wikimedia Commons CC BY, Fot: Marian Naworski) Na tegoroczną, polską edycję konkursu Wiki Lubi Zabytki wpłynęło blisko 7 tysięcy zdjęć polskich zabytków. Serca jurorów podbiła fotografia niezwykłego miejsca, jakie znajduje się w Stawiszynie. To wnętrze nieczynnego już dziś kościoła ewangelickiego. Autorem zwycięskiej fotografii jest Marian Naworski. Jak sam mówi, od blisko 5 lat podróżuje po Polsce i stara pokazać się za pomocą zdjęć zapomniane miejsca: "Interesującym przykładem dawnego kościoła ewangelickiego jest neogotycki kościół w Stawiszynie. Dobrze zachowane elementy wnętrza tj. ławy, organy czy chór oraz piękne sklepienie środkowej kopuły sprawia, że miejsce to jest magiczne. Jest to kolejny przykład dziedzictwa Kultury Europejskiej, o które należy zadbać by następne pokolenia mogły je podziwiać". Marian Naworski jest również autorem fotografii, która zajęła w konkursie trzecie miejsce. To niezwykłe zdjęcie przedstawiające chłodnię kominową nieczynnej elektrowni. Drugie miejsce zajął Sławomir Milejski z fotografią przedstawiającą wiatrak typu koźlak w Dobrej Nadziei. Historia powstania tego zdjęcia jest wyjątkowa: "Dużo jeżdżę, zwiedzam i robię zdjęć. Moją pasją jest fotografowanie obiektów architektury sakralnej drewnianej oraz właśnie wiatraków. Jest to takie połączenie umiłowania fotografowania z kolekcjonowaniem. Zazwyczaj na jesień wybieram się na wycieczki fotograficzne wg własnej mapy, w dany rejon w odległości do ~200 km od Wrocławia gdzie mieszkam. Wiatrak w Dobrej Nadziei znalazł się na trasie jednej z takich moich wypraw i był to ostatni sfotografowany przeze mnie obiekt tego dnia – było późne popołudnie, słońce stało już nisko, a poza tym od zachodu nadciągała warstwa gęstszych chmur zwiastujących nadejście frontu atmosferycznego. Sam wiatrak znajduje się na terenie prywatnej posesji. Zajrzałem na podwórze i poprosiłem gospodarzy – przemiłych starszych ludzi – o zgodę na sfotografowanie obiektu. Udzielili mi jej, szybko wróciłem do auta po statyw. Udało się wykorzystać ostatnie promienie słońca. Szczęśliwie dla mnie koźlak po ostatnim obrocie, z czasów kiedy był jeszcze użytkowany, pozostał zwrócony akurat na zachód. Tak więc trafiłem na fotogeniczną scenerię oświetlonej ciepłym poziomym światłem frontowej ściany wiatraka z zachowanymi jeszcze częściowo śmigłami na tle delikatnie pokrywających niebo cirrusów. Jedno z wykonanych wówczas ujęć szczególnie przypadło mi do gustu – zostało ono przeze mnie wywołane z pliku RAW i przy okazji konkursu Wiki Lubi Zabytki trafiło do zasobów WIkimedia Commons. Cieszy mnie, że zdjęcie to znalazło uznanie" - mówi Sławomir Milejski. W pierwszej dziesiątce znalazły się również zdjęcia przedstawiające pałac w Smolicach, płot obozu Auschwitz-Birkenau, panorama głównej hali Ec Szombierki i Twierdza Wisłoujście w Gdańsku. Wiki Lubi Zabytki to polska edycja największego konkursu fotograficznego na świecie, wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa. Pomysł na konkurs narodził się w roku 2010 w Holandii. Rok później w rywalizacji o nagrody uczestniczyło już 5,5 tys. fotografów z 18 państw europejskich (w tym z Polski), którzy przesłali łącznie ponad 168 tys. zdjęć. W polskiej edycji konkursu, noszącej nazwę Wiki Lubi Zabytki, w 2012 wzięło udział 679 uczestników, którzy załadowali do Wikimedia Commons, ponad 51 tys. zdjęć polskich zabytków. Pod względem liczby przesłanych zdjęć Polska zajęła wtedy pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w dniach 1-30 września 2019. Przez cały miesiąc można było ładować zdjęcia na stronę Wikimedia Commons, która jest repozytorium wolnych mediów Wikipedii i największym zbiorem wolnych plików multimedialnych w sieci. Szczególnie cenne są zdjęcia zabytków mniej znanych, których zdjęć w internecie jest niewiele lub które nie są wystarczające jakościowo. Dzięki temu wspólnie budujemy największy zbiór fotografii prezentujący polskie dziedzictwo materialne. Wszystkie zdjęcia są na wolnych licencjach i mogą zarówno ilustrować artykuły we wszystkich wersjach językowych Wikipedii, jak i posłużyć w celach edukacyjnych czy promocyjnych. Organizatorem konkursu była Wikimedia Polska. Wyniki I miejsce

Nieczynny kościół ewangelicki w Stawiszynie. Autor: Marian Naworski, CC BY-SA 4.0 II miejsce

Wiatrak koźlak w Dobrej Nadziei. Autor: Sławomir Milejski, CC BY-SA 4.0 III miejsce

Chłodnia kominowa w Nieczynnej Elektrowni Węglowej EC2. Autor: Marian Naworski, CC BY-SA 4.0 IV miejsce

Pałac w Smolicach. Autor: Sławomir Milejski, CC BY-SA 4.0 V miejsce

Brzezinka. Auschwitz-Birkenau. Autor: Jacek7770, CC BY-SA 4.0 VI miejsce

Panorama głównej hali Ec Szombierki. Autor: Marian Naworski, CC BY-SA VII miejsce

Ec Szombierki, widok na szyb nawęglania. Autor: Marian Naworski VIII miejsce

Twierdza Wisłoujście. Gdańsk. Autor: Jakub Strzelczyk, CC BY-SA 4.0 IX miejsce

Altana na Plantach Krakowskich. Autor: Aneta Pawska, CC BY-SA 4.0 X miejsce

Nowy cmentarz żydowski w Łodzi. Autor: Tomasz Jurek, CC BY-SA 4.0