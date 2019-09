Wizy turystyczne do Arabii Saudyjskiej. Mają być wydawane już we wrześniu

Już niedługo obywatele 51 krajów będą mogli bez większych problemów odwiedzić największe państwo na Półwyspie Arabskim. Jak podaje lokalna gazeta "Okaz", wizy turystyczne do Arabii Saudyjskiej mają być dostępne już od 27 września.

Choć pierwotnie planowano wprowadzić wizy już w kwietniu 2018 r., to jednak wtedy z tych pomysłów nic nie wyszło. Wiza ma być ważna przez 90 dni, a koszt jej wyrobienia to 440 riali saudyjskich (ok. 465 zł). To zdecydowanie przełomowe wydarzenie, biorąc pod uwagę, że Arabia Saudyjska jest państwem bardzo zamkniętym na turystów. Przyjeżdżały tu jedynie osoby pielgrzymujące do Mekki, odwiedzające rodzinę lub podróżujące w interesach.