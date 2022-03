Wizyta Bidena. Air Force One wyląduje na Lotnisku Chopina

Technicznie rzecz biorąc, "Air Force One" oznacza każdy samolot Sił Powietrznych przewożący prezydenta, ale standardem jest używanie tego terminu w odniesieniu do konkretnych samolotów, które są przystosowane do transportu głównodowodzącego Sił Zbrojnych USA. Jak tłumaczy PAP, obecnie nazwa ta odnosi się do jednego z dwóch samolotów serii Boeing 747-200B o wysokim stopniu przystosowania, które noszą kody ogonowe 28000 i 29000. Oznaczenie Sił Powietrznych dla tych samolotów to VC-25A.