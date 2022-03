Polka pokazała ceny z supermarketu w Meksyku. Tanio czy drogo?

Meksyk to jeden z najczęściej wybieranych przez turystów kierunków, szczególnie w sezonie zimowym. Wyjątkowa przyroda, malownicze plaże oraz bogactwo sztuki ulicznej, wszystko to kusi przyjezdnych z całego świata. Niestety, popularne wśród turystów kurorty, takie jak Tulum, słyną również z bardzo wysokich cen. Właśnie z tego powodu, coraz więcej osób decyduje się wybrać do Meksyku na własną rękę, aby odkryć jego mniej komercyjną stronę.