Wizz Air chce latać z Warszawy do Baku. Nareszcie dolecimy bezpośrednio

Wizz Air zgłosił do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o pozwolenie na loty z Warszawy do Baku. Ze względu na umowę bilateralną między państwami urząd musiał ogłosić konkurs. Szansę na obsługę tego kierunku mają więc inni przewoźnicy. Wszystko wskazuje na to, że nareszcie będziemy mogli dolecieć do Azerbejdżanu bezpośrednio.

Wizz Air nieustannie rozszerza siatkę połączeń z Polski (Shutterstock.com, Fot: andras_csontos)

Konkurs umieszczono już w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak podaje portal Pasazer.com, zgodnie z umową bilateralną z 1997 r. między dowolnym punktem w naszym kraju a portem lotniczym w Baku, każda ze stron może wyznaczyć najwyżej po jednym przewoźniku. Musi on być zarejestrowany w Polsce i posiadać kapitał większościowy kraju Unii Europejskiej lub jednego ze stowarzyszonych (Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein, Islandia).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosił otwarty konkurs na obsługę trasy z Warszawy do Baku. Termin składania wniosków do 28 lutego br.

Władze Azerbejdżanu wprowadziły ostatnio szereg zmian w polityce i m.in. dopuścił obsługę połączeń w oparciu o 5. i 7. wolność lotniczą. Chcą tym samym otworzyć się na linie nisko kosztowe. Wśród innych zainteresowanych połączeniem z Warszawy do Baku może być więc nie tylko Wizz Air, ale i Ryanair, ale także PLL LOT.

Baku to stolica i największe miasto Azerbejdżanu, a jednocześnie najstarszy i największy port na Morzu Kaspijskim. Obecnie nie ma bezpośrednich lotów z Polski do tego kraju. Lot z przesiadką trwa minimum 8 godzin.

Źródło: Pasazer.com

