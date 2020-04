Wizz Air wznowi loty w maju i otworzy nową bazę. Dokąd polecą samoloty węgierskiego przewoźnika?

Niskokosztowe linie lotnicze Wizz Air jako jedne z pierwszych w Europie wznowią w maju regularne połączenia. Aktualnie zapowiedziano 16 tras z lotniska w Budapeszcie. Przewoźnik zaprezentował też, jak wyglądają nowe zasady dotyczące higieny, wprowadzone na czas epidemii koronawirusa.

Już na początku maja samoloty należącego do węgierskiej linii polecą do Aten, Barcelony, Bazylei, Berlina, Birmingham, Dortmundu, Eindhoven, Goeteborga, na londyńskie lotniska Gatwick i Luton, do Liverpoolu, Madrytu, Podgoricy, Sarajewa, Sztokholmu i Tigru Mures.

Nowa baza na Ukrainie

To nie koniec nowości zapowiedzianych przez przewoźnika. Zapowiedział on także, że otworzy nową bazę we Lwowie 1 lipca br. W bazie na międzynarodowym lotnisku im. Daniela Halickiego zostanie umieszczony jeden samolot typu Airbus A320. Pozwoli to na uruchomienie 7 tras z ukraińskiego miasta; do Billund, Tallina, Lizbony, Hamburga, Charkowa, Tallina, Berlina i Szczecina.

Nowe zasady sanitarne

Wizz Air od maja wprowadza też dodatkowe zasady dotyczące higieny na pokładach swoich samolotów (poniżej można zobaczyć filmik). Jak informuje przewoźnik, załoga oraz pasażerowie zostaną zobowiązani nosić maseczki podczas całego lotu. Personel pokładowy będzie rozdawał każdemu pasażerowi chusteczki dezynfekujące.

Z samolotów zostaną usunięte magazyny pokładowe, a w celu zmniejszenia kontaktu fizycznego, linia będzie zachęcać do płatności zbliżeniowych. Wizz Air chce nakłaniać podróżnych, aby na lotniskach korzystać z punktów samodzielnego nadawania bagażu, a opłat dokonywać wcześniej on-line. Dodatkowe procedury mają też obowiązywać przy wchodzeniu na pokład, aby zwiększyć odstępy między pasażerami. Samoloty mają być czyszczone kilka razy dziennie, a w nocy poddawane dezynfekcji.

Ponad tysiąc zwolnionych pracowników

Wizz Air wykorzystuje obecnie 4-5 samolotów, czyli ok. 3 proc. swojego potencjału. Wraz z przywróceniem lotów do wspomnianych miast, wykorzystanie wzrośnie do 10 proc. W połowie miesiąca linia zapowiedziała zwolnienie tysiąca pracowników, czyli 19 proc. zatrudnionych i wysłanie jeszcze większej liczby osób na przymusowe urlopy.

Źródło: Wizz Air

