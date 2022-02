Wizz Air znów próbuje kombinować. Linie wprowadzają pasażerów w błąd?

Wizz Air traktuje Kraków i Katowice jak jedno lotnisko?

Po wybraniu lotu np. z Krakowa do Larnaki (Cypr) widzimy, że połączenie jest dostępne. Jednak na pasku, gdzie podano przedział czasowy połączenia, możemy zobaczyć dopisek o treści "wylot z Katowice" lub "ląduje na Katowice". Podobnie jest w przypadku m.in. niektórych lotów do Dubaju, Reykjaviku czy Splitu. Po wybraniu konkretnego połączenia i taryfy trasa zmienia się i ostatecznie do naszego koszyka trafia bilet z lub do Katowic - mimo że szukaliśmy połączenia z lub do Krakowa.