Właściciel pubu w Sydney przegrał zakład. Teraz musi postawić piwo całemu miastu

Mowa o pubie The Morrison Bar & Oyster Room oraz akcji "Free beer if it makes it here". Właściciel lokalu obiecał piwo wszystkim mieszkańcom miasta, jeśli mocno opóźnioną budowę linii tramwajowej uda się skończyć na czas. Przegrał zakład, więc w styczniu zorganizuje imprezę z darmowym alkoholem.

Zdjęcie poglądowe nowej lini tramwajowej wzdłuż George Street w Sydney (Shutterstock.com)

Właściciel Morrison Bar & Oyster Room publicznie zadeklarował, że nie wierzy, iż władze miasta dotrzymają grudniowego terminu realizacji budowy linii tramwajowej. Ogłosił również, że jeśli do świąt na przystanku przed swoim pubem zobaczy tramwaj wypełniony pasażerami – postawi piwo wszystkim mieszkańcom miasta.

Na jego nieszczęście pierwszy oficjalny tramwaj zjawił się już 14 grudnia. Właściciel pubu musi wobec tego wywiązać się ze złożonej obietnicy. 21 stycznia odbędzie się zorganizowana przez niego impreza "Tram Party". Alkohol - rzecz jasna - będzie darmowy. Obecność trzeba jednak potwierdzić na oficjalnej stronie do 6 stycznia.

Policzono, że jeśli wszyscy pełnoletni mieszkańcy Sydney zdecydowaliby się skorzystać z "oferty", to właściciel pubu musiałby ponieść koszt nawet 15 mln dolarów.

W sądzie na rozpatrzenie czekają pozwy właścicieli lokali usytuowanych wzdłuż nowej linii. Domagają się łącznie kilkudziesięciu milionów dolarów rekompensaty za mniejsze przychody spowodowane budową trasy.