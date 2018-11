Włochy nie dają się tanim liniom. Blokują wprowadzone przez nich zmiany

Od 1 listopada w liniach Wizz Air i Ryanair obowiązują nowe przepisy dotyczące bagażu podręcznego. Jednak włoski urząd antymonopolowy uznał, że wprowadzają one klientów w błąd. Dał przewoźnikom kilka dni na zmianę zasad.

Wizz Air i Ryanair sporo namieszały w ostatnich miesiącach w polityce bagażowej, przez co podniosły ciśnienie niejednemu klientowi. Wprowadzone przez nich zmiany , czyli zlikwidowanie dużego bezpłatnego bagażu podręcznego sprawiły, że spadła na nie fala krytyki. Jednak cóż "zwykły" pasażer może zrobić w takiej sytuacji? Jedynie zakląć pod nosem i, jeśli chce skorzystać z usług tanich linii, musi zgodzić się na mniej korzystne zasady.

Linie dostały czas do 5 listopada, aby wprowadzić zmiany w swoich regulaminach. Do tego czasu urząd antymonopolowy każe firmom z Węgier i Irlandii zawiesić regulacje i powstrzymać się od pobierania opłat za bagaż, który dotychczas był bezpłatny. W przeciwnym razie mogą zostać nałożone na nie wysokie kary finansowe.

Co na to Ryanair i Wizz Air? Zmiany argumentują nie chęcią zarobienia więcej pieniędzy, a polepszenia statystyk dotyczących punktualności lotów. Irlandzka linia zapowiedziała, że nie ugnie się pod presją Włochów. Wydała też komunikat w tej sprawie. "Urząd antymonopolowy nie powinien wydawać decyzji w sprawie, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i punktualności lotów. Nowa polityka jest transparentna i korzystna dla pasażerów". Wizz Air dotychczas nie odniósł się do poleceń ICA.