Chorwacja. Wakacyjna miłość Polaków, której są wierni od lat

Mariusz przyznaje, że ceny w Chorwacji wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. - Danie w restauracji kosztuje o ok. 10-15 kun więcej (ok. 6-9 zł). Ceny w supermarketach też poszły w górę o kilka procent - opowiada. - Co ciekawe, w większości restauracji nie da się płacić kartą i trzeba mieć gotówkę przy sobie, co jest dość uciążliwe.