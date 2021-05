Wakacje 2021. Włochy gotowe na przyjęcie turystów

Według szacunkowych danych za rok 2020 (źródło: ISTAT) region odwiedziło 3 mln 275 tys. 438 turystów z zagranicy. Jest to ok. -45 proc. w stosunku do 2019 r. Turystów z Polski było 24 tys. 544, czyli -80,4 proc. w porównaniu z 2019 r. Zagraniczni turyści zarezerwowali w okresie styczeń-grudzień 879 tys. 45 noclegów, jest to -71 proc. w porównaniu z 2019 r. Jak podaje ISTAT, polscy turyści zarezerwowali 92 tys. 184 noclegów, jest to -82,2 proc. w porównaniu do 2019 r.