Włochy. Plac przed Fontanną di Trevi w Rzymie zamknięty. Powodem tłumy

Fontanna di Trevi, obok Koloseum czy Bazyliki św. Piotra, jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki do Rzymu. Nawet ci, którzy nie byli w Wiecznym Mieście kojarzą z pewnością jej charakterystyczną sylwetkę, choćby z filmu "Dolce vita" Felliniego z Anitą Ekberg i Marcello Mastroiannim.

Fontanna di Trevi - niedostępna z powodu tłumów

Fontanna do Trevi - jedna z największych atrakcji Rzymu

Wielu turystów, według zwyczaju, wrzuca przez ramię do Fontanny di Trevi drobne pieniądze w nadziei szybkiego powrotu do Rzymu. Niektórzy wierzą, że sprawi to wrzucenie jednej monety, dwie monety wywróżą płomienny romans, a ten, kto w fontannie pozostawi trzy monety, wkrótce pójdzie przed ołtarz z wybrankiem lub wybranką życia.