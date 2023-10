Włosi przygotowują się na najgorsze. Trwają próbne ewakuacje

27 września br. odnotowano najsilniejsze od 40 lat trzęsienie ziemi na terenie Pól Flegrejskich (Campi Flegrei). Wstrząs miał siłę 4,2 w skali Richtera i był odczuwalny także w Rzymie i w Apulii. Pola Flegrejskie, o których mowa, położone są ok. 20 km od Neapolu i tworzą kalderę tzw. superwulkanu. Jest to zagłębienie powstałe wskutek dawnej gwałtownej eksplozji, mające średnicę ok. 13 km. Superwulkan składa się z 24 kraterów.