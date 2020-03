Włoskie miasteczko szuka mieszkańców. Zapłacą za przeprowadzkę

Kolejne włoskie miasteczko chce przyciągnąć do siebie nowych mieszkańców. Tym razem nie chodzi jednak o to, że sprzedają domy za 1 euro. Burmistrz wymyślił, że po prostu będą płacić "nowym" za przeprowadzkę. Można zyskać nawet 21 tys. zł.

Teora jest bardzo malowniczo połozona (comune.teora.av.it)

To już prawdziwa plaga. Małe włoskie miasteczka mają ogromny problem z masowym wyludnianiem. Co kilka tygodni piszemy o tym, że kolejne wyprzedają domy za symboliczne kwoty i w ten sposób chcą zachęcić do zamieszkania obcokrajowców. Tym razem na tapecie jest Teora, leżąca w regionie Kampania. Malownicza miejscowość umiejscowiona jest ok. 100 km od Wybrzeża Amalfitańskiego.

Lokalny burmistrz zdecydował, że za zapłaci nowym mieszkańcom za przeprowadzkę.

Teorę zamieszkuje obecnie ok. 1500 osób, ale ta liczba wciąż spada, bo młodzi ludzie wyjeżdżają z miasteczka na studia lub do pracy. I nie wracają. - Rocznie rodzi się tu dwoje dzieci, a 20 osób umiera - mówi z żalem Stefano Farina, burmistrz Teory.

Farina uważa, że oferta domów za symboliczną kwotę przyciąga jedynie wakacyjnych wczasowiczów, którzy kupią dom, wyremontują go i będą go jedynie odwiedzać od czasu do czasu.

– Nie wierzę w sprzedawanie pustych domów za 1 EUR, bo to nie zachęca ludzi do pozostania w mieście – powiedział burmistrz w rozmowie z CNN. – Tacy ludzie będą przyjeżdżali tylko na kilka miesięcy w roku. To nie jest rozwiązanie. Ale zamieszkanie i zapisanie dzieci do lokalnej szkoły to coś, co może dać miasteczku nowe życie.

Burmistrz wymyślił, że zaoferuje nowym mieszkańcom dopłatę finansową. Są dwie opcje. Można inkasować 150 euro (ok. 640 zł) miesięcznie przez pierwsze 2 lata pobytu lub 5000 euro (ok. 21 tys. 300 zł) jednorazowo, jeśli nowi mieszkańcy zdecydują się kupić mieszkanie lub dom na miejscu. Każdy, kto skorzysta z dotacji musi zostać w Teorze przynajmniej na 3 lata.

Jest jeszcze jeden dość istotny warunek. Jeśli ktoś bierze pod uwagę przeprowadzkę do Teory i chciałby skorzystać z dopłat, to musi posiadać przynajmniej jedno dziecko. Zdaniem burmistrza pojawienie się dzieci w Teorze może ją ożywić.

Zainteresowani? Szczegółowe pytania można wysyłać na adres mailowy: staff@comune.teora.av.it.