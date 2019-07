Wodny plac zabaw w Jaworznie. To się nazywa przyjazne miejsce dla małych i dużych

Dzieci mają frajdę, a dorośli mogą być spokojni, że ich milusińscy są bezpieczni. Park wodny w Jaworznie to świetny przykład, jak może wyglądać przestrzeń miejska. Nie można oderwać oczu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Twórcą projektu jest biuro RS+ (UM Jaworzno)

- Jakimś fenomenem było to, że jak otworzyliśmy po przebudowie rynek, to ludzie przyszli tłumnie i zaczęli akceptować to, że dzieci się chlapią w fontannach, a tak być nie powinno. Fontanny nie służą do tego, nie mają wody, która jest bezpieczna dla użytkowników - mówił Paweł Silbert, prezydent Jaworzna na łamach naszemiasto.pl.

Wodny plac zabaw, który powstał na jaworznickich plantach na terenie byłej kopalni, został więc tak pomyślany, żeby dzieci mogły się bawić w specjalnie do tego wydzielonej części, która choć wizualnie przypomina fontannę, wcale nią nie jest. Na najmłodszych czekają również wiatraczki do "rozrzucania" wody czy urządzenia do wytwarzania tzw. kurtyn wodnych.

UM Jaworzno Podziel się

To prawdziwa atrakcja dla dużych i małych, a szczególnie przy fali upałów, która nawiedziła nasz kraj. Największe jednak wrażenie budzi sam projekt i jego wykonanie.

Składa się na niego sześć okręgów z wodą, która opływa platformę w centrum największego okręgu. To właśnie w nim umieszczony został wodny plac zabaw. Dodatkowo teren został pokryty bezpieczną antypoślizgową wykładziną z gumy.

UM Jaworzno Podziel się

Gdy dzieci oddają się zabawie, starsi w cieniu mogą obserwować swoich podopiecznych. Wokół placu zaprojektowane zostały siedziska dla rodziców.

W jaworznickim parku zadbano nie tylko o funkcjonalność, ale również o estetykę. Wodny charakter placu podkreśla posadzka, której wzór nawiązuje do rozbryzgującej się wody i jest tłem dla kolorowych zabawek.

Po zmroku całość zyskuje dodatkowego klimatu, dzięki podświetleniu. Staje się więc miejscem wieczornych i romantycznych spacerów mieszkańców Jaworzna.

UM Jaworzno Podziel się

Park wodny rozciąga się na ponad 4 tys. m kw., powierzchnia niecki, w której zamontowane są wodne urządzenia to ok. 450 m kw. Realizacja inwestycji pochłonęła ok. 6 mln zł. Twórcą projektu jest biuro RS+.

To kolejne miejsce po Plantach i Centrum Handlowym Galena, które powstało na dawnym terenie Szybu Kościuszko KWK Jaworzno.

Źródło: jaworzno.naszemiasto.pl / WhiteMAD

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl