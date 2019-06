Śląsk i Warszawa opustoszeją, czyli raport "Lato 2019" Wakacje.pl

Na ogół do Grecji lub Turcji, coraz częściej w rodzinnym gronie, przeważnie w hotelu z czterema gwiazdkami, średnio za ok. 2,7 tys. złotych od osoby. Koniec roku szkolnego i długi czerwcowy weekend to czas wyczekiwany zarówno przez uczniów, jak i dorosłych. Nareszcie zaczęły się wakacje, Polacy wyruszają więc za granicę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem na zagraniczne wakacje w lecie 2019 jest, podobnie jak w poprzednich kilku latach, Grecja (Shutterstock.com)

Wzmożony ruch na wszystkich krajowych lotniskach trwać będzie aż do pierwszych tygodni kalendarzowej jesieni. W raporcie Wakacje.pl piszemy o tym, gdzie wybierają się rodzimi podróżnicy, ile zapłacą i w jakich hotelach spędzą swoje urlopy.

Grecja broni tronu, lubiana Bułgaria

Najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem na zagraniczne wakacje w lecie 2019 jest, podobnie jak w poprzednich kilku latach, Grecja. Choć eksperci branży turystycznej przewidywali, że w tym sezonie o miano lidera sprzedaży może z powodzeniem powalczyć Turcja, jak na razie w czołowej letniej piątce mamy status quo. Tak czy inaczej, można bez większego ryzyka stwierdzić, że grecko-turecka rywalizacja o turystę zdominuje rynek. Jeden bądź drugi kraj wschodniego Śródziemnomorza wybrało na letnie wakacje aż 45 proc. rezerwujących.

wakacje.pl Podziel się

Co ciekawe, w tym roku więcej wydajemy za wakacji w Turcji - średni koszt rezerwacji dla tego kierunku wynosi średnio 8087 złotych (2739 na osobę) i jest wyższy w porównaniu z przeciętną wartością 7547 zł (2697 na os.) dla Grecji. Może to wynikać z faktu, że szukając w tym roku wysokiego standardu, Polacy częściej decydowali się przeznaczyć podobną kwotę (ok. 2,7 tys. zł/os.) na pobyt w Turcji, gdzie za podobną stawkę można spędzić tydzień nawet w hotelu pięciogwiazdkowym, podczas gdy w Grecji w tej cenie dostępne są raczej obiekty z czterema gwiazdkami.

Trzecie miejsce na podium zachowuje Bułgaria, która mocno zyskała na popularności w tygodniach poprzedzających start sezonu. Lubiane przez wiele pokoleń polskich turystów państwo nad Morzem Czarnym kusi przede wszystkim pięknymi piaszczystymi plażami i niskimi cenami – średni koszt rezerwacji wynosi tu 5390 złotych (1929/os.). Wśród czołowych 10 kierunków „tańsza” jest tylko Chorwacja, na którą wydajemy przeciętnie 4619 zł (1668/os.), jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że na wybrzeża Adriatyku polscy turyści dojeżdżają zwykle własnym autem.

Warto pamiętać, że powyższe wartości dotyczą wyjazdów kupionych przed startem sezonu. W trakcie lata z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będą oferty Last Minute, choć będzie ich mniej niż w ubiegłym sezonie. Mimo to w ostatnich tygodniach czerwca można „upolować” tygodniowy pobyt (hotel 3-gwiazkowy, z przelotami i dwoma posiłkami dziennie) w Grecji za 1800 zł, w Turcji za 1300 zł, w Egipcie za 1650 zł, Bułgarii za 1200 zł, a w Hiszpanii za 1750 zł.

W klasyfikacji najpopularniejszych regionów wakacyjnych zdecydowanie zwycięża Riwiera Turecka, z kurortami takimi jak Alanya, Antalya czy Side. Na podium uplasowały się jeszcze bułgarski Słoneczny Brzeg i grecka Kreta.

wakacje.pl Podziel się

Więcej rodzin i singli

W porównaniu z zeszłym rokiem, wakacje już zarezerwowało więcej rodzin. O ile poprzedniego lata do czerwca wakacje bardzo licznie rezerwowały pary, w tym roku już widać dynamiczny wzrost zainteresowania wyjazdami wśród rodzin z dziećmi. Znacząco wzrósł też udział urlopowiczów podróżujących w pojedynkę – z zaledwie 2,8 proc. do 10,5 proc. Ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać w najbliższych miesiącach, bo wakacje szkolne dopiero się zaczęły, podobnie jak wyprzedaże w biurach podróży.

Wypoczywać będziemy przede wszystkim w hotelach 4-gwiazdkowych – wakacje w obiektach tej kategorii wybrało 43,9 proc. rezerwujących. Bardzo podobne udziały w rezerwacjach mają hotele z trzema i pięcioma gwiazdkami przy nazwie.

wakacje.pl Podziel się

W kwestii wyżywienia stawiamy na pełen komfort. Opcję All Inclusive, czyli wszystko w cenie, wybrało aż 78,2 proc. rezerwujących. Pakiet HB (Half-Board), czyli śniadanie i obiadokolacja, wykupiło 13,5 proc. urlopowiczów.

Ślązak i warszawiak jadą najchętniej

Wśród kupujących wyjazdy na portalu Wakacje.pl dominują mieszkańcy województw śląskiego (16,5 procent) i mazowieckiego (16,1 proc.). Na podium jest jeszcze woj. dolnośląskie (9,5 proc.), a czołową piątkę uzupełniają małopolskie (9 proc.) i pomorskie (8,1 proc.).

Co interesujące, turyści z Górnego Śląska podróżują też… najtaniej, o ile weźmiemy pod uwagę średnią wartość całej rezerwacji (6667 zł). Pod tym względem najwięcej wydają podróżni z województw mazowieckiego (śr. 7656 zł) i warmińsko-mazurskiego (śr. 7484 zł). Nieco inne światło rzuca na tę kwestię statystyka średniego kosztu rezerwacji per capita, czyli w przeliczeniu na jednego uczestnika wyjazdu. Według tych obserwacji najdrożej podróżują mieszkańcy województwa lubuskiego (śr. 3142 zł/os.), wielkopolskiego (2911 zł/os.) i mazowieckiego (2835 zł/os.), najtaniej zaś – świętokrzyskiego (2452/os.).

W 13 z 16 województw najczęściej wybieranym kierunkiem była Grecja. W pozostałych trzech (lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie) najpopularniejsza była Turcja.

Wszystkie powyższe wyliczenia oparte są o statystyki portalu Wakacje.pl z 18 czerwca 2019 i dotyczą letnich imprez turystycznych zarezerwowanych do tego dnia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl