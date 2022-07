Wprowadzają najwyższy na świecie podatek turystyczny. Niemal tysiąc złotych za dzień

Jak zauważa brytyjski dziennik "Financial Times", posunięcie Bhutanu będzie uważnie obserwowane przez inne rządy i agencje turystyczne w innych krajach. Gazeta wskazuje na wątpliwości, jakie mają operatorzy turystyczni w Bhutanie, którzy obawiają się, że opłata zahamuje ruch turystyczny, a jest on niezwykle potrzebny, by ożywić sektor znajdujący się w stagnacji ze względu na pandemię COVID-19.