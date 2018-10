Wrak sprzed ponad 2400 lat w nienaruszonym stanie. Archeolodzy mówią o cudzie

Archeolodzy twierdzą że odkryli najstarszy nienaruszony wrak statku. Ukrywał się przez ponad 2400 lat na dnie basenu Morza Czarnego. 23-metrowy wrak prawdopodobnie należał do starożytnych Greków.

Starożytny okręt leżał ponad 2400 lat na dnie Morza Czarnego. Znaleziono go w nienaruszonym stanie wraz z masztem, sterami i ławkami dla marynarzy napędzających statek. Wrak znajduje się ponad 2 kilometry pod wodą, u wybrzeży Bułgarii.

"Statek, który przetrwał w nienaruszonym stanie leżąc ponad 2 km pod wodą, jest czymś, w co nigdy bym nie uwierzył" - powiedział profesor Jon Adams, główny badacz z Projektu Archeologii Morskiej Morza Czarnego, zespołu, który przyczynił się do znaleziska.

Uważa się, że był statkiem handlowym, który według naukowców mógł być wcześniej już widziany. Prawdopodobnie to ten sam statek, który znajduje się na słynnej greckiej ceramice - wazie syreny, znajdującej się w British Museum. Pochodzi z tego samego okresu starożytnej Grecji.

Zespół archeologów zamierza pozostawić statek w miejscu, w którym został odkryty. Wyciąganie go prawdopodobnie doprowadziłoby do zniszczenia konstrukcji. Naukowcy przebadali znalezisko pod powierzchnią wody i stwierdzili, że jest to najstarszy wrak odkryty w historii ludzkości.