Wrócił z Afryki. Jest wcześniej niż rok temu

W tym roku wiosenna aura zawitała w Polsce wcześniej niż zwykle. Wskazują na to nie tylko wysokie temperatury, ale także przylatujące do Polski bociany, które można zobaczyć już od ponad tygodnia. Mazurski Park Krajobrazowy poinformował we wtorek, że także do Krutyni przyleciał bocian - pionier. To ten sam, który rok i dwa lata wcześniej jako pierwszy zjawiał się w tej mazurskiej wsi. Zawsze przylatywał jednak trochę później.