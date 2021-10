Lotnisko we Wrocławiu rośnie w siłę. Nowe kierunki w zimowym rozkładzie

Jak poinformowano w komunikacie, od 31 października bezpośrednio z Wrocławia będziemy mogli podróżować do nowych miejsc. Będą to Lizbona, Lanzarote, Pafos, Piza, Billund i Bournemouth. Ponadto zdecydowano się na wznowienie dwóch połączeń. Chodzi o loty do Brukseli Charleroi i do Kopenhagi.