Wrocław - miasto idealne na weekend. Turyści chętnie tu wracają

Wędrując ulicami miasta, nie można pominąć miejsc, z których roztaczają się najpiękniejsze widoki na Wrocław. Na Starym Mieście jest to Most Pokutnic rozciągnięty pomiędzy dwiema wieżami kościoła św. Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. Z kolei w nowej części to 49. piętro wieżowca Sky Tower ze specjalnie uruchomionym punktem widokowym.