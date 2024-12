Wsiadał do pociągu, gdy zatrzasnęły się drzwi. Musiał biec dobrych kilka metrów

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada , ale dopiero teraz poinformowano o wstępnych wynikach śledztwa.

Pasażer próbował wsiąść do nocnego pociągu, gdy nagle jego ręka zatrzasnęła się w drzwiach. Pociąg nagle ruszył, a mężczyzna musiał biec – poinformowała 24 grudnia Komisja Dochodzeń w Sprawie Wypadków Kolejowych (RAIB), cytowana przez "The Guardian".

Inni pasażerowie, którzy byli w pociągu, zaalarmowali maszynistę. W efekcie ten zatrzymał maszynę dopiero po przejechaniu ok. 17 m.

Co gorsza, to kolejne z serii podobnych zdarzeń, w których pasażerowie musieli biec obok pociągów z uwięzionymi w drzwiach dłońmi lub ramionami. Wcześniejsze przypadki miały miejsce w Enfield Town w północnym Londynie w lipcu br., Seven Sisters w północnym Londynie w czerwcu 2022 r., Bushey w hrabstwie Hertfordshire w marcu 2018 r. oraz w Newcastle Central w 2013 r.