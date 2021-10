Wspomnienia byłej stewardesy. Największe ekscesy w samolotach

Lot na wibratorze

Anię fascynuje temat seksu w samolocie. Uważa, że ludzi kręci fakt uprawiania miłości 8 tys. metrów nad ziemią. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi po pierwszym serwisie, kiedy przygasają światła, pasażerowie są po kilku drinkach i mają czas na chwilę relaksu. Robią to w toalecie, na fotelach kiedy np. dziewczyna siedzi chłopakowi na kolanach, robią to też w pojedynkę.