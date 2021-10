Pociągi dalekobieżne przeżywają renesans. "PKP Intercity zauważa trend"

Z pewnością również z tego względu RegioJet ma w planach uruchomienie bezpośredniego pociągu z Polski (a dokładniej z Krakowa) do Chorwacji. Dokładne daty i ceny jeszcze nie padły, ale pojawił się już wstępny rozkład. Pociąg ze stolicy Małopolski będzie kursować trzy razy w tygodniu - we wtorki, piątki i niedziele. Podróż do Splitu ma potrwać ok. 21 godzin.